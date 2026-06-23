Авито Недвижимость запускает премию для застройщиков «Формула доверия»

Авито Недвижимость запускает первую премию для девелоперов на основе опыта 40 млн пользователей платформы.

Как сообщили в пресс-службе Авито, победителей определят по скорингу, учитывающему поведение пользователей, отзывы о ЖК, речевую аналитику звонков застройщику и сроки сдачи объектов. Исследование Авито показывает, что 42% покупателей изучают отзывы жильцов, 40% проверяют репутацию застройщика, 43% лично осматривают объект. Премия включает 12 номинаций в трех блоках.

Участниками автоматически становятся все ЖК, размещенные на платформе с января 2025 года. Победителей выберут в девяти регионах, итоги объявят в октябре 2026 года в Москве. Победители получат цифровой бейдж на страницах застройщиков и ЖК.