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Авито Услуги запустили алгоритм рекомендаций от соседей для поиска мастеров

Михаил Яковлев
Фото: abn.agency

Авито Услуги запустили тестирование механики «Соседи рекомендуют» для поиска исполнителей в сфере ремонта, стройки и благоустройства по рекомендациям.

Как сообщили в пресс-службе Авито, 27% россиян считают советы знакомых главным фактором доверия к мастеру.

«Мы перенесли привычный сценарий выбора специалиста в цифровой продукт и оцениваем его влияние», — отметила Светлана Филимонова, руководитель категории «Ремонт и строительство» на Авито Услугах.

Алгоритм ”Соседи рекомендуют”  работает в сферах строительства, ремонта и благоустройства. Обновление позволяет упростить поиск мастера, а самим специалистам – увеличить число заказов, в том числе в рамках одного района.

“Соседство” определяется по адресам, указанным  пользователями и варьируется от десятков до сотен метров в зависимости от города и услуги В выдаче рядом с основными результатами появляется блок с мастерами и компаниями, получившими от соседей оценку 5, с бейджем «Соседи рекомендуют».

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