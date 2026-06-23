Авито Услуги запустили алгоритм рекомендаций от соседей для поиска мастеров

Авито Услуги запустили тестирование механики «Соседи рекомендуют» для поиска исполнителей в сфере ремонта, стройки и благоустройства по рекомендациям.

Как сообщили в пресс-службе Авито, 27% россиян считают советы знакомых главным фактором доверия к мастеру.

«Мы перенесли привычный сценарий выбора специалиста в цифровой продукт и оцениваем его влияние», — отметила Светлана Филимонова, руководитель категории «Ремонт и строительство» на Авито Услугах.

Алгоритм ”Соседи рекомендуют” работает в сферах строительства, ремонта и благоустройства. Обновление позволяет упростить поиск мастера, а самим специалистам – увеличить число заказов, в том числе в рамках одного района.

“Соседство” определяется по адресам, указанным пользователями и варьируется от десятков до сотен метров в зависимости от города и услуги В выдаче рядом с основными результатами появляется блок с мастерами и компаниями, получившими от соседей оценку 5, с бейджем «Соседи рекомендуют».