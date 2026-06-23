Адвокаты Лерчек предоставили ответ на запрос прокуратуры о состоянии блогера

Сотрудники прокуратуры Москвы инициировали проверку подлинности медицинских документов блогера Валерии Чекалиной, известной как Лерчек. Поводом стали жалобы пользователей, которые усомнились в диагнозе рака желудка четвертой стадии после публикаций об активном образе жизни блогера.

Проверка прокуратуры

В июне прокуратура Москвы инициировала проверку подлинности медицинских документов. Поводом стали жалобы пользователей, которые сомневаются в диагнозе. Надзорное ведомство направило в суд заявление о назначении повторной комплексной судебно-медицинской экспертизы и ходатайствовало об истребовании медицинской карты.

Реакция адвокатов

Адвокаты Лерчек сообщили, что 17 июня получили результаты очередного обследования. В документах указано, что у чекалиной рак желудка четвертой стадии. Защита рассчитывает, что официальная проверка поможет окончательно закрыть тему домыслов и теорий заговора.

Адвокат Сергей Жорин в беседе с «Пятым каналом» пояснил, что за симуляцию диагноза блогеру грозит до шести лет лишения свободы за предоставление подложных документов в суд. Если диагноз использовался для сбора пожертвований, это могут квалифицировать как мошенничество со сроком до десяти лет.

От фитнес-марафонов до уголовного дела

Валерия Чекалина стала известна как блогер благодаря фитнес-марафонам и контенту о здоровом образе жизни. В октябре 2024 года против Чекалиной возбудили дело о незаконном выводе денег за границу. По версии следствия, блогер и ее окружение вывели в ОАЭ больше 250 миллионов рублей, полученных от продаж фитнес-марафонов.

Активный образ жизни

Диагноз был поставлен в феврале 2026 года сразу после рождения четвертого ребенка. Рак дал метастазы в кости, легкие и позвоночник, что привело к разрушению двух позвонков. В марте блогеру провели операцию на позвоночнике.

Однако публикации в соцсетях демонстрировали активный образ жизни. Лерчек посещала спортзал, танцевала на свадьбе друзей, и участвовала в фотосессиях. В социальных сетях пользователи усомнились, что пациентка с четвертой стадией рака может позволить себе подобный образ жизни.

Лечение и комментарии врачей

Лерчек сообщила об успешном завершении шестого курса химиотерапии в онкологическом центре имени Блохина. Позже ее возлюбленный Луис Сквиччиарини уточнил, что блогер прошла уже семь курсов. В результате лечения пациентка лишилась волос и страдает от отеков.

Онколог Евгений Черемушкин объяснил, что раковые клетки Лерчек неустойчивые, быстро делятся и хорошо поддаются терапии. Молодость блогера и лечение в специализированной клинике способствуют эффективности терапии. Однако он подчеркнул, что во время новых курсов терапии прогресс может снижаться, а токсичность для клеток возрастать.