Из Пулково отменили вылет 13 рейсов «Аэрофлота» в Москву

Утром 1 июля в санкт-петербургском аэропорту Пулково отменили вылет 13 рейсов «Аэрофлота» в Москву. Также были задержаны отправления четырех самолетов. Всего было отменено 16 вылетов.

По данным онлайн-табло аэропорта Петербурга, среди задержанных рейсов оказался борт SU 6423 авиакомпании «Аэрофлот» в Уфу. Вылет самолета перенесли с 7:50 на 9:50. Рейс 5N 531 авиакомпании Smartavia в Самару задержан с 9:20 до 11:20.

Отправление борта DP 6824 «Победы» в Москву перенесли с 10:45 на 15:45. Вылет N4 285 Nordwind Airlines в Калининград отложен с 14:55 до 16:05.

Кроме того, «Аэрофлот» отменил 13 рейсов в Москву. В список отмен попали несколько направлений. Среди них рейсы во Внуково и Шереметьево под номерами SU 6019, SU 6808, SU 6700, SU 6060, SU 025, SU 6183 и SU 6090.

Также был отменен вылет рейса FZ 908 flydubai в Дубай и борта под номером 5P 005 Pyramids Airlines в Монастир.