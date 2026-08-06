Бизнес в Петербурге получит до 30 млн рублей на покупку техники

В Санкт-Петербурге увеличили максимальный размер льготного займа для покупки автомобилей и спецтехники местного производства. Новые условия направлены на поддержку предпринимателей и производителей из Северной столицы.

Вице-губернатор Петербурга Петербурга Кирилл Поляков сообщил об увеличении максимального размера льготного займа по программе городского Фонда микрофинансирования. Теперь предприниматели могут получить до 30 миллионов рублей на приобретение автомобилей и спецтехники петербургского производства.

Программа была запущена два года назад и пользовалась спросом у бизнеса. Однако за это время стоимость техники выросла, а экономические условия изменились. Прежнего лимита предприятиям стало не хватать, добавил Поляков мессенджере «Макс».

По словам вице-губернатора, новые условия позволят предпринимателям обновлять автопарк, расширять производство и реализовывать инвестиционные проекты с меньшей финансовой нагрузкой. Одновременно программа поддерживает петербургских производителей. Она создает дополнительный спрос на местную продукцию.

Поляков напомнил, что с начала 2026 года Фонд микрофинансирования предоставил льготные займы на сумму свыше 790 миллионов рублей. Общий объем поддержки за все время работы фонда превысил 14,5 миллиарда рублей.