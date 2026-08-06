Риелтор назвал способы избежать обмана при покупке жилья

При покупке жилья покупателям советуют проверять все документы, включая историю перехода права и мотивы продавца. Специалист рекомендует страховать титул собственности и не жалеть денег на проверки, так как они обходятся дешевле судебных разбирательств.

Эксперт по недвижимости Владимир Шмелев в беседе с 360.ru рассказал, как избежать обмана и снизить возможные потери при приобретении недвижимости. По мнению специалиста, покупатели сталкиваются с большим количеством рисков, чем продавцы. К числу самых частых угроз относятся поддельные доверенности, сохранение права пожизненного проживания за предыдущим владельцем и проблемы с историей перехода права собственности.

Шмелев рекомендовал покупателям выяснять мотив продажи. По его словам, также стоит узнать о наличии другой недвижимости у продавца и составе его семьи. При возникновении сомнений эксперт советует составить алиби добросовестного приобретателя и заказать отчет об оценке объекта. Специалист порекомендовал провести психиатрическое исследование состояния пожилого продавца.

Эксперт также посоветовал страховать титул права собственности. По словам Шмелева, расходы на все необходимые проверки невелики по сравнению со стоимостью приобретаемого жилья. Такие меры помогут минимизировать риски при сделках с недвижимостью.