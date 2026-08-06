Генри Кавилл спродюсирует анимационный спин-офф по вселенной Warhammer

Британский актер Генри Кавилл стал исполнительным продюсером анимационного сериала по вселенной Warhammer 40 000 для Prime Video. Проект является спин-оффом антологии Secret Level и получит развитие в виде полноценного сериала.

Стриминговый сервис Prime Video анонсировал новый анимационный сериал по вселенной Warhammer 40 000. Проект станет спин-оффом антологии Secret Level, которая вышла в 2024 году. Исполнительным продюсером выступит Генри Кавилл. Актер также участвует в разработке сериала по этой вселенной вместе с Майком Фланаганом.

Сюжет сериала будет посвящен Караулу Смерти. Речь идет об ордене кибернетически усовершенствованных космических десантников. Режиссером и соавтором проекта стал Дэйв Уилсон. Ранее он работал над оригинальным эпизодом Secret Level. Сценарий пишет Джон Орлофф, сообщает Space.com.

В числе продюсеров указан создатель Secret Level Тим Миллер. Также в производстве участвуют представители Amazon MGM Studios, Blur Studios и Games Workshop. Дата выхода сериала пока не объявлена. Ожидается, что дополнительные подробности появятся позже.