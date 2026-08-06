Индекс грузовиков в июле превысил 50 пунктов

В июле индекс грузовиков составил 50,1 пункта. При этом деловая активность ускорилась, а затраты перевозчиков продолжают расти.

По итогам июля 2026 года достиг 50,1 пункта индекс грузовиков достиг 50,1 пункта. Данное значение отражает состояние отрасли грузовых автотранспортных перевозок. Показатель седьмой месяц подряд остается вблизи пограничной линии между ростом и спадом. Доля компаний с ростом деловой активности увеличилась с 20 до 31%. Поток заказов вырос с 18 до 31%.

Затраты перевозчиков продолжают расти. Так, 72% компаний зафиксировали увеличение расходов, а 48% участников рынка начали повышать тарифы. В прошлом месяце этот показатель составлял 30%. На фоне оживления деловой активности усилились кадровые планы. Около 48% опрошенных намерены набирать новый персонал, сообщает Logirus.

По данным экспертов, продажи грузовиков в июле выросли на 21,4% по сравнению с июнем. В отраслевом разрезе динамичный рост зафиксирован только в добывающих отраслях. Строительство, торговля и промышленность продемонстрировали снижение показателей.