Ирина Винер представит в Петербурге спектакль о любви великих деятелей культуры

Художественный руководитель постановки Ирина Винер рассказала о премьере пластического спектакля «Наваждение» (6+). В основе постановки лежат семь новелл о любви великих деятелей культуры, соединяющих разные страны и эпохи.

В беседе с «Петербургским дневников» Винер поделилась подробностями предстоящей премьеры. По ее словам, постановка приурочена ко Дню семьи, любви и верности. В спектакле показаны семь новелл о любви, изменившей мировую культуру.

В центре внимания находится союз Айседоры Дункан и Сергея Есенина, трагическая преданность Марлен Дитрих Александру Вертинскому, роль Коко Шанель в спасении Игоря Стравинского, симбиоз Анны Ахматовой и Амедео Модильяни.

В постановке заняты драматические актеры и звезды художественной гимнастики. Олимпийские чемпионки Ульяна Донскова и Лала Крамаренко воплощают образы Дункан и Шанель. В спектакле соединяются фортепиано и скрипка, голоса солистов Мариинского театра, брейк-данс, балет и художественная гимнастика.

Винер отметила, что показ в Петербурге вызывает волнение, так как город является культурной столицей. По ее словам, любовь не подчиняется политическим границам, а спектакль показывает соединение культур.