В понедельник из Пулково не вылетят по расписанию восемь рейсов

Утром 29 июня в аэропорту Пулково задержали отправление восьми рейсов. Среди них вылеты в Казань, Калининград, Ереван и Иркутск.

По данным онлайн-табло Северной столицы, в числе задержанных рейсов оказался борт N4 243 авиакомпании Nordwind Airlines в Казань. Вылет самолета перенесли с 8:55 на 11:10. Рейс 3F 334 авиакомпании FlyOne Armenia в Ереван задержан с 9:50 до 13:00.

Отправление борта UT 507 «ЮТэйр» в Краснодар сдвинули с 10:30 до 11:00. Рейс FV 6128 авиакомпании «Россия» и SU 6128 «Аэрофлота» в Шереметьево перенесен с 10:30 на 12:30.

Вылет N4 283 от Nordwind Airlines в Калининград отложен с 11:05 до 13:00. Рейс S7 6410 S7 Airlines в Иркутск перенесен с 12:35 на 13:05. Отправление борта N4 333 Nordwind Airlines в Тюмень задержано с 16:55 на 18:40, а рейс N4 285 в Калининград задержан с 21:45 до 1:00.

Среди отмененных рейсов оказались два борта «Аэрофлота» в Москву: SU 6700 в Шереметьево и SU 6013 во Внуково. Также отменен рейс TK 3093 Turkish Airlines в Анталью и рейс SU 6580 «Аэрофлота» в Шереметьево.