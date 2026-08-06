В бургерах четырех сетей фастфуда нашли кишечную палочку

Специалисты Роскачества нашли кишечную палочку в бургерах четырех сетей фастфуда, а в некоторых образцах количество бактерий оказалось завышено в десятки раз. Ведомство также обнаружило в продукции посторонние ингредиенты и следы ДНК курицы.

Роскачество проверило чизбургеры из 20 популярных сетей фастфуда. Эксперты оценили продукцию по 488 показателям. В их число вошли безопасность, качество и соответствие маркировке. Нарушения выявлены в бургерах нескольких сетей. Среди них BB & Burgers, Burger Heroes, «Бюро», Ketch up, Torro Grill и Dostaевский.

В продукции BB & Burgers, Burger Heroes, Ketch up и Torro Grill были обнаружены бактерии группы кишечных палочек. В некоторых образцах завышено количество микробов. Превышение нормы составило более чем в 15 раз, сообщает РИА Новости.

Заместитель главы Роскачества Елена Саратцева отметила, что наличие бактерий может свидетельствовать о нарушении температурных режимов хранения. Также возможна недостаточная санитарная обработка оборудования.

В некоторых бургерах обнаружили посторонние растительные ингредиенты, которые не были заявлены в составе. Кроме того, эксперты нашли ДНК курицы. Причиной такой находки стало использование одного оборудования для обработки разных видов мяса.