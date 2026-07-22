Владельцы частных вертолетов в Санкт-Петербурге несут убытки из-за регулярных ограничений полетов. Некоторые уже продают свой воздушный флот, другие готовятся менять регион дислокации.

По словам главы компании «Вертолетные технологии» Виктора Мартынова, две трети собственников хотят избавиться от воздушного транспорта. Годовое обслуживание французского Eurocopter AS350 выросло с 10 до 15 миллионов рублей, а число заявок на коммерческие рейсы обрушилось на 95 процентов, пишет «Деловой Петербург».

Раньше вертолетный маршрут из Пулково в Усть-Лугу стоил 250 тысяч рублей и занимал 20 минут. Теперь из-за постоянных «ковров» и внезапных ограничений бизнесмены предпочитают автомобиль. Бизнес-авиация лишилась главного преимущества — времени. Спрос смещается в Сибирь и на Дальний Восток, где ограничения мягче. Но продавать вертолеты, которые еще могут летать, — может быть не самым разумным решением. Особенно в условиях, когда Ленобласть нуждается в защите от дронов.

Почему вертолеты нельзя продавать, а нужно отдавать Минобороны или «Сармату»

Фотографии от «Барс-Сармат» с БПЛА-перехватчиками под крылом Як-52 уже облетели Телеграм. Это кажется разумным и здравым решением. Но вопрос: что мешает масштабировать этот опыт, массово применяя легкомоторную авиацию и легкие вертолеты для той же задачи в глубоком тылу? Тем более, что это может быть гораздо безопаснее, чем атаковать дроны пулеметами с риском быть задетым при детонации боевой части на небольшом удалении.

При том, что в Ленобласти есть что защищать: нефтебазы, заводы, инфраструктура. Вертолеты, которые сейчас простаивают и продаются, могли бы стать мобильным средством перехвата дроноспама. Кажется, что массовость непредельных конструкций требует массового ответа — мобилизационного коммерческого средства, которое обеспечит низкую стоимость перехвата и подвижность. Воздушный перехват может оказаться на порядок эффективнее наземных МОГов. Пора признать, что в приоритете развития должна стоять авиация, а не пулеметы на земле. А наземные группы должны опираться на наземные дроны-перехватчики.

Что мешает?

Создается впечатление, что бюрократия, отсутствие политической воли и желание заработать на продаже. Вместо того чтобы отдать вертолеты Минобороны или структурам, которые реально занимаются защитой тыла, их продают частникам с востока. Аренда вертолета на неделю-две теперь стоит 5 миллионов рублей, а клиентами стали не только бизнесмены, но и коучи с криптоинвесторами. Пока одни летают в Кижи и на Валаам, другие могут летать на перехват дронов. Но для этого нужно изменить подход.