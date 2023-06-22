Спасатели отсчитывают минуты при поисках пропавшего в Атлантике батискафа: в кабине мог закончиться кислород

Батискаф, который направился к обломкам утонувшего «Титаника» в Атлантике, вскоре может сам стать легендой с печальным концом. По подсчетам спасателей, на судне мог закончиться воздух, если экипаж не предпринял дополнительных мер по урегулированию этого ценного ресурса под водой.

Что известно о пропавшем батискафе?

В водах Атлантического океана 18 июня пропал батискаф «Титан», который следовал к утонувшему «Титанику». Судно принадлежит компании OceanGate, которая решила провести исследовательские работы на глубине 3,8 километров. Специалисты собирались собрать ДНК на месте происшествия, чтобы в дальнейшем узнать новые подробности ставшей легендарной катастрофы. Пассажирами батискафа также стали туристы, которые заплатили за право «покататься» на судне 250 тысяч долларов.

Однако вскоре связь с экипажем батискафа пропала. Спасатели начали поисковую операцию, радиус которой составил около 20 тысяч квадратных километров. По предварительным данным, на судне могло пропасть электричество, из-за чего на большой глубине довольно холодно и темно.

Счет идет на минуты

Однако испытывать чувство страха можно не только из-за пропавшего света. По подсчетам спасателей, на судне 22 июня к 14:08 по московскому времени мог закончиться кислород. Однако сотрудники профильных ведомств не теряют надежду — экипаж мог воспользоваться дополнительными средствами для экономии кислорода.

Найдены возможные обломки?

По последним данным, в зоне затонувшего батискафа обнаружены обломки. Дистанционно управляемый подводный аппарат (ROV) зафиксировал в зоне поисков нечто, похожее на пропавший «Титан». Однако специалисты не могут пока с уверенностью сказать, являются ли эти части затонувшим батискафом — необходимо провести дополнительный осмотр и анализ находки.