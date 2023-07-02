Петербуржцам сообщили об опасности употребления родниковой воды

Природные родники чаще всего вызывают доверие, и люди спокойно пьют воду из них. Большинство даже не задумывается, что родниковая вода может угрожать здоровью человека. Роспотребнадзор объяснил, что такая жидкость действительно вредит людям. Разбираемся, почему так происходит.

В чем опасность?

Природная вода может содержать большое количество примесей и опасных для здоровья веществ. Именно по этой причине и стоит воздержаться от ее употребления. Пить из непроверенных родников не стоит, зато можно использовать эту воду в других целях, если есть такая необходимость.

Почему вода в родниках грязная?

Родники представляют из себя естественный выход глубоких вод, а иногда и не очень глубоких. Об этом рассказали в пресс-службе Управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

Из-за этого получается, что такие воды не проходят никакой фильтрации и обработки. В этом плане безопаснее даже вода из-под крана, которая все же подвергается ряду махинаций, в ходе которых она очищается.

От родниковой воды можно заразиться серьезными болезнями. Например, к их числу в профильном ведомстве отнесли вирусы гепатита А и кишечные вирусы, вызывающие диарею и рвоту. Выходит, от воды из родников лучше отказаться.

Чем заменить родники?

Здесь все максимально просто: воду легче и безопаснее приобретать в магазинах. Продающиеся бутилированные напитки уже прошли все необходимые проверки и тесты, так что являются безвредными для употребления.

Также по-прежнему доступна вода из-под крана у себя дома. Ее можно самостоятельно фильтровать, чтобы не возникало сомнений в том, насколько она безопасна для питья.