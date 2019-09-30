Нарколог прокомментировала задержание Бочкаревой с наркотиками

Нарколог прокомментировала задержание Бочкаревой с наркотиками
Бочкарева все отрицает. Фото: Instagram

Врач напомнил, что кокаин вызывает быстрое привыкание и одной дозы человеку всегда мало.

Обо всем рассказал врач-нарколог Алексей Казанцев, передает РИА Новости. Он, комментируя видео с задержанием актрисы Натальи Бочкаревой, отметил, что в тот момент она находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По звезде видно, что она напугана, но при этом ведет себя Бочкарева уверенно.

Врач заметил, что при себе у актрисы была не такая уж большая доза – для наркомана такой мало. Беда в том, что зависимым от кокаина всегда недостаточно – они всегда хотят еще.

«Кокаин — это психостимулятор, действует всего несколько часов, а потом необходима новая доза»,

— рассказал Казанцев.

Нарколог уверен, что Бочкарева похудела не благодаря диетам, о которых она говорила, а из-за запрещенных веществ.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Дана Борисова, избавившаяся от наркозависимости, прокомментировала задержание Бочкаревой.

нарколог наркотики наталья бочкарева
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В России планируют ужесточить наказание для уклонистов
Граждане стран Прибалтики смогут посетить Петербург по электронной визе
В Краснодарском крае мужчина проник в школу и порезал себе шею ножовкой
Адмиралтейские верфи строят новый рыболовный траулер
Нарколог прокомментировала задержание Бочкаревой с наркотиками
Великобританка в возрасте 52 лет стала самой старой суррогатной матерью
За год из петербургского метро вывели около тысячи попрошаек
Водитель иномарки подрезал BMW на перекрестке Одоевского и КИМа