Нарколог прокомментировала задержание Бочкаревой с наркотиками

Врач напомнил, что кокаин вызывает быстрое привыкание и одной дозы человеку всегда мало.

Обо всем рассказал врач-нарколог Алексей Казанцев, передает РИА Новости. Он, комментируя видео с задержанием актрисы Натальи Бочкаревой, отметил, что в тот момент она находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По звезде видно, что она напугана, но при этом ведет себя Бочкарева уверенно.

Врач заметил, что при себе у актрисы была не такая уж большая доза – для наркомана такой мало. Беда в том, что зависимым от кокаина всегда недостаточно – они всегда хотят еще.

«Кокаин — это психостимулятор, действует всего несколько часов, а потом необходима новая доза»,

— рассказал Казанцев.

Нарколог уверен, что Бочкарева похудела не благодаря диетам, о которых она говорила, а из-за запрещенных веществ.

Ранее в GazetaSPb сообщалось, что Дана Борисова, избавившаяся от наркозависимости, прокомментировала задержание Бочкаревой.