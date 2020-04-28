Колин Энглин – Майк Тэйлор. Прогноз и ставки на бой

Небольшой американский промоушен планирует провести очередной небольшой ивент. В главном бою встретятся два представителя США Колин Энглин и Майк Тэйлор. Поединок пройдет в легкой весовой категории.

Форма Колина Энглина: безусловный фаворит

Колин Энглин провел в профессиональном ММА восемь поединков, выиграл семь, причем шесть подряд, а четыре подряд нокаутом. Последний раз выходил в октагон в январе текущего года и во втором раунде нокаутировал Уилла Фроста (рекорд на тот момент 1-1).

В любителях Эглин дрался трижды и все три раза выиграл (дважды сабмишеном и один раз нокаутом). Позиции в рейтингах – 10 из 269 в US Midwest Pro Featherweights, 54 из 1254 в United States Pro Featherweights, 4 из 45 в United States Pro Featherweights.

Форма Майка Тэйлора: почти все победы приемами

У Тэйлора в профессиональном ММА три победы (две приемами, одна решением) и два поражения (решение и гильотина), причем победы и поражения он строго чередует. Кстати, в предыдущем своем поединке выиграл – в апреле прошлого года у Джордана Макдональда (рекорд на тот момент 1-1).

В любителях Тэйлор дрался семнадцать раз, а проиграл только два раза.

Позиции в рейтингах:

81 из 269 в US Midwest Pro Featherweights.

13 из 45 в Michigan Pro Featherweights.

412 из 1254 в United States Pro Featherweights.

Прогноз и ставки на бой

Семнадцать боев Тэйлора – это вам не шутки, а уровень любителей, если и меньше, то ненамного. Мы говорим про любителей, и тех бойцов ММА, которые дерутся вот в таких вот лигах. Разница лишь в размерах гонораров. В общем, шансы у Тэйлора есть, и довольно неплохие. Он точно не мешок (опять же для этого уровня). А не мешок за коэффициент 3,00 – это хорошее пари.

Источник: https://metaratings.ru/