США окружает Россию опасными биолабораториями

Стремительное распространение коронавируса показало, что новая мировая война может начаться не с ракетных ударов, а с небольшой лаборатории.

За пару месяцев COVID-19 проник во все уголки мира и забрал сотни тысяч жизней.

Американские лаборатории в Украине

Вирусологи не исключают, что коронавирус может иметь искусственный характер. Теории о том, что инфекция была создана в лаборатории, множатся с начала пандемии. Подобных лабораторий, работающих со смертоносными вирусами, немало. Часть из них действует под эгидой США.

Внимание к американским лабораториям приковано не впервые. В 2013 году в городе Галвестон из морозильной камеры пропала пробирка с опасным вирусом Гуанарито. В 2014 году были закрыты две лаборатории в США, которые «потеряли» образцы сибирской язвы и птичьего гриппа. Сообщалось также об утечках ботулизма и бруцеллеза. Сейчас о биолабораториях США все чаще вспоминают на фоне коронавирусной пандемии.

В России внимание обращают на лаборатории, расположенные на постсоветском пространстве. Так, в апреле украинские депутаты направили официальный запрос президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой подтвердить факт существования минимум 15 лабораторий на территории страны, финансируемых США. По данным депутатов Рената Кузьмина и Виктора Медведчука, американцы выделили 2,1 млрд долларов на эксперименты в лабораториях по всему миру.

Добытая политиками информация – не информационная бомба. На тему американских экспериментов с биотехнологиями и биооружием много писали СМИ, и далеко не только российские.

Подобные сведения также имеются в распоряжении российских МИД , Минобороны, Совбеза. Об опасности, которые представляют лаборатории Пентагона, говорят и такие компетентные специалисты, как начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Игорь Кириллов или старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов.

Посольство США в Киеве информацию о базировании лабораторий не отрицает, но настаивает на их мирном характере.

«Мы работаем с нашими украинскими партнерами для того, чтобы Украина могла выявлять и сообщать о вспышках, вызванных опасными патогенными микроорганизмами, прежде чем они будут представлять угрозу безопасности», — сообщили в посольстве.

Скептики при этом указывают на ряд вспышек опасных болезней в Украине. 2011 год — холера, 2016 — вирус, похожий на грипп, 2019 — корь.

По данным украинских депутатов, в мире действует около 400 биолабораторий, финасируемых за счет США. Из них 15 базируются в Украине. Строительство каждой из них обошлось в 1,5 — 1,9 млн долларов, еще около 400 тыс. затрачены на оборудование.

Сеть лабораторий близ России

После распада СССР биолаборатории США стали создаваться на территории постсоветского пространства. Имеются данные о лабораториях в Грузии, Таджикистане, Армении, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане и Молдове. Новые точки строятся по периметру российских границ.

В 2008 году при поддержке USAID открылась Центральная референс-лаборатория в Кишиневе в рамках проекта «Предупреждение ВИЧ/СПИДа и гепатитов В, С». При этом доступа к лабораториям не имеют правительство и службы безопасности Молдовы.

В 2007 году первая национальная референс-лаборатория появилась в Ташкенте, в 2013 году — в Андижане и Фергане, еще три года спустя — в Ургенче. Строительство их было профинансировано DTRA. Примечательно, что на территории Узбекистана регулярно фиксируются вспышки эпидемий.

Представители Пентагона утверждают, что создание сети референс-лабораторий США на постсоветском пространсе связано с предотвращением в этих странах утечек штаммов микроорганизмов, а также с минимизацией шансов биологической атаки на Штаты.

Однако не исключается, что разработки ведутся на гораздо более обширном поле, в том числе и с целью создания особых штаммов, способных вредить конкретным этническим группам. Например, китайскому или славянскому.

Так что бытует мнение, что истинная цель США — окружить Россию биобазами, чтобы нанести стремительный удар в случае угрозы. На примере пандемии коронавируса можно увидеть ущерб и масштаб подобной атаки.