Беглов продлил противопожарный режим до 26 июля

Это значит, что петербуржцам все еще запрещено посещать городские леса и лесопарковые зоны.

Об этом стало известно сегодня, 3 июля. Обо всем сообщает пресс-служба администрации губернатора Санкт-Петербурга. Глава города Александр Беглов внес изменения в постановление, утвердив тем самым продление противопожарного режима до 26 июля. Гражданам запрещено посещать городские леса и лесопарковые зоны, говорится в документе. Отмечается, что ездить туда можно только для ликвидации и предупреждения пожаров, то есть специалистам.

Также горожанам напоминают, что нельзя разводить огонь, сжигать мусор и сухую траву на территориях зеленых насаждений. Все работы, связанные с огнем, нужно согласовывать.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что пассажирский самолет, летящий из Берлина в Афины, совершил экстренную посадку из-за пожара на борту.