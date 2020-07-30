ФСБ задержала депутата «Единой России» Романа Коваля

Сотрудники ФСБ задержали в Петербурге депутата Законодательного собрания от фракции «Единая Россия» Романа Коваля. По предварительным данным, его подозревают в получении взятки.

Коваль мог получить взятку в особо крупном размере за выделение бюджетных средств в рамках так называемой депутатской поправки, пишет АБН со ссылкой на источник.

Роман Коваль — депутат 6 созыва Законодательного собрания Петербурга, член фракции «Единая Россия».

Родился в 1978 году в семье военнослужащего. Окончил СПбГУ по специальности финансы и кредит. Проходил службу ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти и в Главном следственном управлении ГУ МВД. Занимал должность начальника учебно-научного комплекса Санкт-Петербургского университета МВД России. Награжден медалями «За доблесть в службе» и «За отличие в службе» I степени.