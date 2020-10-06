В особняке Котлова на проспекте Тореза прорубили двери. А что КГИОП?

Обеспокоенные читатели Gazeta.SPb.ru прислали в редакцию фотографии особняка Котлова на площади Мужества: на них видно, что торец здания, которое еще в 2001 году Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) включил в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность», обзавелся двумя современными дверьми, а рядом, на площадке, стоит вода. Вполне возможно, что одна из дверей существовала и раньше, этот кусок стены ранее был скрыт за непонятной пристройкой к дому. Но вот второй двери совсем недавно, еще пару лет назад, точно не наблюдалось.

Чтобы выяснить причины происходящего, корреспондент Gazeta.SPb.ru обратился в комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП). Но в ведомстве о случившемся, кажется, не в курсе, поэтому наше издание направило запрос.

Здание, о котором идет речь, — особняк купца Д.А. Котлова. Он находится в нескольких минутах ходьбы от станции метро «Площадь Мужества». В народе дом на проспекте Тореза, 8 называют «дачей Шаляпина», хотя прямого отношения к великому артисту он, скорее всего, не имеет. Певец там никогда не жил, однако мог бывать в гостях, так как купец Котлов часто вращался в театральных кругах Петербурга.

Участок, где находится этот объект, был выкуплен в 1911 году. В 1913-м архитектор Н.И. Товстолес начал строительство особняка. После революции здание было национализировано. До 1930-х годов в нем располагалась начальная школа. Затем дом передали библиотеке, которая работала даже во время блокады. Также здесь находилось строительное управление. А в XXI веке особняк Котлова оказался в частной собственности.

В 2001 году КГИОП включил особняк Котлова в «Перечень вновь выявленных объектов, представляющих историческую, научную, художественную или иную культурную ценность», а в 2016-м — в перечень объектов культурного наследия регионального значения.

В 2014 году особняк Котлова купила группа компаний «Эко-безопасность». Ее руководитель и председатель Совета директоров, а также кандидат медицинских наук Роман Константинов вошел в список лучших топ-менеджеров Петербурга за 2019 год по версии газеты «Коммерсантъ». В прошлом году его однофамилица, возможно, родственница — Татьяна Константинова — привлекалась Выборгским районным судом в качестве ответчика. По данным объединенной пресс-службы судов Петербурга, строительные работы, проводимые на участке, не были согласованы с КГИОП.

Было установлено, что на земельном участке, непосредственно примыкающем к особняку, шли строительные работы. Рабочие вырыли котлован глубиной более двух метров и раскрыли фундамент здания. Со стороны западного фасада дома установили бетонную плиту. Эти работы Константинова, по данным пресс-службы судов, проводила без разрешения КГИОП.

Ведомство направило предписание о приостановке работ. Но требования выполнены не были, поэтому Константиновой назначили штраф в размере 15 тыс. рублей. Сама она на заседание не явилась. Судя по тому, как выглядит сейчас залитая водой территория, непосредственно примыкающая к особняку Котлова, комитет, похоже, остановился просто на штрафе, а дом тем временем, кажется, начал «тонуть».

За оперативным комментарием наше издание также обратилось в ГК «Эко-безопасность», но на звонок никто не ответил, поэтому мы направили запрос.

А вот так стена особняка Котлова, где сейчас «красуются» свежевырубленные двери, выглядела летом 2018 года.

Председатель КГИОП — Сергей Макаров. Курирует работу комитета вице-губернатор Николай Линченко.