На Пионерской площади заметили Милонова

Депутат Госдумы Виталий Милонов приехал на несанкционированную акцию в поддержку Алексея Навального в Петербурге.
Виталия Милонова заметили у ТЮЗа в воскресенье днем, 31 января.
Отметим, что в воскресенье организаторы рассчитывали собрать незаконную акцию на Невском проспекте. Однако правоохранители перекрыли центральные улицы, ограничили проезд по мостам, закрытыми оказались отдельные станции метро. Общественный транспорт пустили в объезд.
В результате несанкционированный митинг перенесли к ТЮЗу. Примерно через полчаса после объявления нового места сборов на площади перед театром начались первые задержания. Правоохранители уводили тех, кто держал плакаты или выкрикивал лозунги.
По предварительным данным, у ТЮЗа собралось уже около трех тысяч человек, участники акции продолжают прибывать.