В Петербурге стартовало заседание ЗакСа: что обсудят депутаты

В Мариинском дворце Петербурга в среду, 7 апреля, стартовало традиционное заседание Законодательного Собрания. На повестке – несколько законопроектов. Некоторые из них парламентарии обсудят впервые. Среди таких – и освобождение предпринимателей от арендной платы.

В рамках заседания перед депутатами с ежегодным докладом выступит уполномоченный по защите прав предпринимателей Александр Абросимов. Как отмечал ранее спикер петербургского ЗакСа Вячеслав Макаров, парламентарии ждут, что доклад омбудсмена даст понять, насколько принятые меры поддержки бизнеса за время пандемии оказались эффективны в долгосрочной перспективе.

Проголосовать в целом депутаты могут за инициативу, которая может быть передана в Госдуму. Она установит в законе новые требования к владельцам домашних животных. Как отмечается в пояснительной записке, нередко хозяева собак мелких пород не расстаются с ними в кафе, ресторанах и магазинах. Некоторые катают животных в продуктовых тележках.

Законопроект предлагает наделить правительство российской федерации полномочиями по урегулированию этого вопроса.

На заседании также могут обсудить еще одну меру поддержки бизнеса. Предлагается освободить от арендной платы за второй квартал прошлого года предпринимателей за объекты недвижимого имущества, находящего в собственности Санкт-Петербурга. Поддержку получат предприниматели, которые е занимаются розничной торговлей газет и журналов, а также культурно-развлекательной продукций, аудио- и видеозаписями. На льготы при этом смогут рассчитывать только те, чей бизнес находится вблизи транспортных узлов.

Отдельная инициатива коснется вопроса дистанционного обслуживания. На федеральном уровне петербургские парламентарии предлагают закрепить новое понятие. Как отмечается в пояснительной записке, пандемия показала, как много социальных услуг могут предоставляться через интернет: консультации, занятия спортом, уроки, психологические сеансы.