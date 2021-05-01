Первый продюсер Пугачевой Михаил Плоткин скончался от COVID

Первый продюсер Пугачевой Михаил Плоткин скончался от COVID
Михаил Плоткин скончался в возрасте 77 лет. Фото: Кадр из видео YouTube

Скончался известный музыкальный администратор и продюсер Михаил Плоткин. Он был первым продюсером Аллы Пугачевой.

Михаил Плоткин умер утром 1 мая от осложнений перенесенного в марте коронавируса. Ему было 77 лет. Об этом сообщил композитор Владимир Евзеров, автор песен Валерия Леонтьева и Николая Баскова.

По словам композитора, Плоткин не хотел ложиться в больницу, но композитору удалось его уговорить вызвать бригаду скорой помощи. После этого он лежал в двух больницах. Евзеров добавил, что врачи делали все, что было в их силах, но здоровье продюсера было слишком слабо.

Плоткин был выписан в апреле, перед днем рождения (20 апреля), но его состояние начало ухудшаться.

Михаил Плоткин родился 20 апреля 1944 года. С 20 лет работал на советской эстраде. Был администратором вокально-инструментальных ансамблей «Самоцветы» и «Весёлые ребята», где начинала свою карьеру певица Алла Пугачёва. Также основал коллективы «Лейся, песня» и «Надежда».

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