Как не ошибиться в выборе сливочного масла

При выборе сливочного масла лучше доверять мнению авторитетных источников и анализировать всю информацию. Стоит помнить, что при отсутствии доказательств, например, вреда того или иного товара в обычном на первый взгляд тексте может скрываться попытка просто напугать потребителя.

При изучении продукта рекомендуется обращаться к официальным источникам, например, таких, как АНО “Российская система качества” (Роскачество).

Вот правила, которые помогут выбрать сливочное масло:

Первое — внимательно прочитайте как называется продукт. Крупным шрифтом на упаковке должно быть написано, например, “масло” и “сливочное”. Еле заметная приписка “растительное” может указывать на то, что потребитель приобретает практически маргарин.

Второе — изучите состав продукта. В нем не должно быть ничего кроме сливок — это премиум-вариант масла. При этом само слово “состав” может отсутствовать на упаковке. На пачке может быть указано “изготовлено из сливок” или “изготовлено из пастеризованных сливок”. Во всем мире сливочным маслом считается продукт с долей жира более 80%. В России, к примеру, есть масло сладко сливочное, которое по ГОСТу называется “масло сливочное традиционное” или “масло сладко сливочное традиционное”.

Третье – обратите внимание на упаковку, она должна быть целой и храниться на полке магазина при температуре, указанной производителем. Иначе в продукте начнется фотоокисление жира, масло прогоркнет и на нем появится ярко-желтая пленка — штафф.

Четвертое — не гонитесь за дешевизной. Помните, что никогда ответственный производитель не продаст вам продукт по цене ниже его себестоимости. Вероятно, это фальсификат или товар, снятый с долгосрочного хранения.

Одним из продуктов, который полностью соответствует перечисленным критериям является, например, масло сливочное традиционное BURENKA CLUB производства ООО “Маркет Лайн” в Ленобласти. Его качество в соответствии с программой производственного контроля изготовитель регулярно подтверждает протоколами испытаний независимых лабораторий. Так, согласно исследованиям, проведенным Управлением Россельхознадзора по 47-му региону, BURENKA CLUB абсолютно безопасно. Такие сведения очень важны, ведь не имея их критикой можно не только ввести в заблуждение покупателя, но и бросить тень на репутацию той или иной торговой марки, как поступают некоторые источники, не обладающие достаточной доказательной базой.

В 2019 году специалисты “Росконтроля” назвали продукт BURENKA CLUB “настоящим сливочным маслом”. Бренд оказался в девятке счастливчиков, а всего исследовали 36 образцов.