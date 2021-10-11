Диетолог рассказала, почему с возрастом сложнее худеть

Чем старше мы становимся, тем больше проблем избавиться от килограммов. Фото: Pixabay

Чем старше мы становимся, тем больше проблем избавиться от килограммов. Фото: Pixabay

Врач-диетолог ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии», кандидат медицинских наук Наталья Николаевна Денисова рассказала, почему с возрастом сложнее избавиться от лишнего веса.

«Действительно, если в 20 лет мы могли есть все подряд, то чем старше мы становимся, тем больше проблем избавиться от килограммов и больше шансов их быстренько нарастить, поэтому существует такая общая рекомендация: на каждые 10 лет жизни калорийность нашего рациона должна плавно снижаться примерно на 200 килокалорий (хотя это индивидуально). И конечно, нужно следить за калорийностью», — рассказала она.

По словам врача, то же самое касается потребления жиров. Как сообщает Роспотребнадзор, если в молодом возрасте животные жиры нужны и ограничений практически нет, то пожилым людям рекомендуется животные жиры ограничивать и заменять их растительными.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что специалисты из Соединенных Штатов провели различные исследования и выяснили, какое влияние на организм пожилой женщины может оказать резкая потеря веса.