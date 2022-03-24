Когда жизнь вернется в привычное русло: экспертное мнение

Когда жизнь вернется в привычное русло: экспертное мнение
В целом к середине марта количество негативных оценок нынешней экономической ситуации среди россиян сократилось. Фото: Baltphoto

Около 36% россиян для восстановления привычного образа жизни потребуется около месяца. Еще 28% респондентов вообще не меняли свой жизненный уклад, несмотря на ухудшение ситуации в экономике страны. Данные получены от исследовательского холдинга «Ромир», передает РИА Новости.

Россияне уже не так негативно высказываются об экономической ситуации в стране, как это было в конце февраля. Сейчас на 5,3% стало больше людей, которые оценивают перспективы стабилизации экономики в положительном ключе.

Стоит отметить, что 85% опрошенных осознают ухудшение ситуации. Примерно половина из них считают, что положение в России крайне критическое, остальная часть — что проблема не так серьезна, как судят многие.

«Безусловно, рост расходов, информация об уходе с рынка зарубежных игроков и новостная повестка не могут не тревожить людей… Сейчас паника вытесняет объективный взгляд на происходящее», – так прокомментировала общественное мнение Ксения Пайзанская, старший директор по работе с клиентами исследовательского холдинга «Ромир».

По данным исследования, 68% респондентов судят об экономической ситуации в стране по телевизору. Но доверяют тому, что по телевизору говорят и показывают, всего 45% опрошенных. Любопытно, что те, кто смотрит телевизор, верят в экономику страны больше, чем те, кто его не смотрит.

антироссийские санкции общественное мнение опрос российская экономика ситуация в стране экспертное мнение


 

Новости партнеров
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
«Правитель создаст мощное славянское государство»: предсказание Ванги об отношениях России и Украины начало сбываться
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Федеральные каналы отказались от рекламы с Галкиным: высказывание мнения о спецоперации может стоить артисту карьеры
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Глава Еврокомиссии: европейцы заплатят цену за меры против России
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Компенсировать потери от французских санкций может возврат России дома в 150 метрах от Дворцовой
Ещё на Gazeta.SPb
МВД России отменяет плановые проверки бизнеса в стране
Обратно за парту: россияне поддержали идею запрета таксистам-иностранцам ...
«Ничего личного»: Александр Дрозденко предупредил об увольнении ...
Беглов заявил, что в Петербурге особое внимание уделяют запасам продуктов питания
Смольный: трем предприятиям Петербурга дадут льготные займы на развитие ...
В Петербурге повышаются тарифы на проезд по ЗСД
Toyota и Nissan решили возобновить производство в России в конце марте
Россиян предупредили об изменении квитанций ЖКХ