Минцифры: дефицит мелованной бумаги из-за санкций составит 40%

Резкий рост цен на книги в книжных магазинах связывают с подорожанием бумаги, цены на которую выросли почти на треть. Фото: unsplash

Резкий рост цен на книги в книжных магазинах связывают с подорожанием бумаги, цены на которую выросли почти на треть. Фото: unsplash

В России дефицит мелованной бумаги составит 40%. Как сообщили в Минцифры, это связано с антироссийскими санкциями. Теперь книжная индустрия перейдет на отечественные сорта офсетной бумаги или переориентируется на импорт прежде всего из Китая, передает РБК.

Мелованная и офсетная бумага являются двумя самыми популярными материалами в книгопечати. Мелованная бумага обычно используется для более дорогих и качественных изданий с иллюстрациями, требующих высокой цветопередачи, газетной и журнальной продукции и рекламы.

По словам члена правления Союза предприятий печатной индустрии (ГИПП) Татьяны Ивановой, на мелованную бумагу приходится около трети выпускаемых в России книг. В прошлом году импорт таких сортов бумаги составил 636 тыс. тонн на сумму 601 млн долларов. Это 80–85% от объема рынка, и 71% этих поставок был из стран Европы.

Основной поставщик мелованной бумаги в Россию из стран ЕС — Финляндия, на нее приходится почти 42% всего импорта. Затем идут Германия и Швеция, доля Китая составляла всего 16%.

Российских производителей мелованной бумаги на рынке только два — «Кама» и «Илим». Они занимают всего 15–20% сегмента рынка мелованной бумаги.

Под санкции ЕС попали также значимые материалы для производства упаковки и торговли книжной продукцией.