Куда съездить в Ленобласть на выходные?

Лето — пора путешествий, и не только дальних, но порой, и однодневных, однако насыщенных и ярких. Рекомендуем, в какие интересные места Ленинградской области можно отправиться, чтобы почерпнуть впечатления на год вперед.

Речь о достаточно известных, но при этом не слишком «раскрученных» у туристов местах, имеющих свою особую ценность. Там будет интересно и взрослым, и детям. Это и места на природе, куда лучше прихватить туристское снаряжение, а также позаботиться о надежных средствах связи, и памятники истории и культуры, где нужно смотреть, слушать и запоминать.

По пещерам и водопадам

В 40 км от Петербурга в Тосненском районе находится интереснейший природный объект – Саблинские водопады. Заповедная зона расположена на территории 328,8 га и кроме водопадов включает в себя каньоны рек Саблинка и Тосна с обнажениями пород, сформировавшихся в начале палеозойской эры, еще до появления динозавров, а также ряд исторических мест: древние курганы, место стоянки Александра Невского перед битвой со шведами и парк с вековыми липами на месте бывшей усадьбы «Пустынька», где жил Алексей Константинович Толстой.

Рядом расположилась еще одна достопримечательность — заброшенные подземные выработки по добыче кварцевого песка, известные как Саблинские пещеры. Кварцевый песок использовался для производства стекла. Образованные в результате обрушений лабиринты сложны и не стоит идти в них без опытных сопровождающих.

Там русский дух…

Деревня Верхние Мандроги находится в одном из самых отдаленных районов Ленобласти — Подпорожском. Сочетание исторической деревенской архитектуры с разнообразными развлечениями для посетителей делают её уникальным уголком. Здесь вы увидите терема, избы 19 века и даже музей водки. В домах работают ремесленники — кузнецы, гончары, и мастерицы — девушки плетут кружева и ткут полотна. Все можно увидеть вблизи. В Мандрогах никто не пропадет с голоду — рестораны русской кухни готовы угощать наперегонки, соревнуясь в изысках. Поодаль притаилось Лукоморье, где детишки с удовольствием пройдут «сказочную трассу» — от дуба с котом ученым до русалки и кощея, чахнущего над златом.

И хотя от Петербурга до Верхних Мандрог 265 км, но даже там, среди домов позапрошлого столетия, работает мобильный интернет билайн. В компании рассказали, что заметно расширили сеть 4G в Ленобласти. Количество базовых станций, обеспечивающих клиентов интернетом и голосовой связью, за 4 года увеличилось вдвое.

А мы готовы предложить еще одно «пушкинское» место, которое находится значительно ближе. Это дом в деревне Кобрино Гатчинского района Ленобласти – музей няни А.С. Пушкина Арины Родионовны. Из исторических документов известно, что она жила в Кобрино с момента своего замужества в 1781 году и до 1798 года, когда вместе с семьей Пушкиных уехала в Москву. И хотя подлинный дом главной легендарной няни страны не сохранился, экспозиция небольшого музея является иллюстрацией крестьянского быта 18- начала 19 веков. В музее проводятся экскурсии, интерактивные занятия и даже квесты.

К символам России

Сразу несколько достопримечательностей можно посетить в Тихвине. Первым делом, это, конечно, Тихвинский Богородичный Успенский мужской монастырь, где хранится Тихвинская икона Божией Матери – один из символов России. В окрестностях открываются живописные виды на монастырский комплекс и реку Тихвинку. Многие туристы также стремятся оценить блюда монастырской трапезной. Кроме того, на территории монастыря располагается Тихвинский историко-мемориальный и архитектурно-художественный музей.

После этого стоит заглянуть в дом-музей композитора Николая Андреевича Римского-Корсакова, где он провёл своё детство. Бывшая дворянская усадьба находится рядом с монастырем, на противоположном берегу реки. В основном фонде музея более 10 тысяч экспонатов. Наибольшую ценность представляют личные вещи Римских-Корсаковых, предметы дворянского быта, мебель, ноты с автографами композитора. А в концертном зале «Полковая церковь», расположенном рядом с усадьбой, проводятся концерты и музыкальные вечера.

В сторону Ладоги

Направления в сторону Ладоги тоже богаты на разные достопримечательности. Так, в Приозерске можно посетить Крепость Корелу. Это каменное сооружение допетровской эпохи на острове реки Вуоксы. В помещениях крепости размещен историко-краеведческий музей «Крепость Корела», повествующий об истории края, насыщенной битвами и противостояниями. В музее представлено вооружение 17 века, фотографии, рисунки, документы, схемы, которые расскажут посетителям много интересного из богатой истории Карельского перешейка. Изюминка экспозиции — большая керамическая карта Приозерского района, изготовленная в ленинградской художественной мастерской специально для музея.

Интерес у туристов и романтиков всегда вызывает Осиновецкий маяк. Он распложен на берегу Ладожского озера, близ села Ваганово. Маяк имеет высоту 70 метров, его лампы расположены на отметке 74 метра над уровнем озера. Предназначение маяка — указывать вход в бухту Петрокрепость. Осиновецкий маяк является действующим и занимает 9-ю строчку в списке самых высоких «традиционных» маяков мира, и, хотя вход на него закрыт, рядом с ним можно сделать отличные фотографии. А еще рядом раскинулся чудесный песчаный пляж, на котором порой проводят концерты и различные мероприятия.

Надежным спутником активного путешественника по Ленобласти станет билайн. В прошлом году оператор установил новые базовые станции 4G в 70 населенных пунктах региона, в том числе в отдаленных от Петербурга. А в 2022 году билайн расширил пропускную способность на всей своей сети в Ленобласти, увеличив скорость мобильного интернета в среднем на 25%.