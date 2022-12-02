Петербург оказался в ТОПе городов с подешевшим жильем

Санкт-Петербург вошел в десятку городов, где снизилась стоимость жилья. Такие данные приводят аналитики консалтинговой компании SRG.

По их данным, в Санкт-Петербурге «квадрат» жилья в ноябре упал в цене на 1,81%. Лидерами же по снижению оказались Севастополь ( — 4,24%), Москва (- 2,17%) и Калининград (- 2,15%). Также в десятку городов с самым заметным снижением стоимости жилья попали Тверь, Казань, Ижевск, Курск, Оренбург.

В целом по стране же, снижение цен на жилье было замечено в 25 городах. Уточняется, что анализу подверглись только 50 — самых крупных городов страны. При этом есть и города, где снижение цен фиксируется не первый месяц. Например, в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Казани, Ярославле, Балашихе, Калининграде, Курске и Твери тенденция к снижению отмечается последние три месяца, пишет РБК.