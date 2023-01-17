Миронов: создание единых платежек за ЖКХ надо начинать с честных тарифов

В настоящий момент в России ведется работа по введению единых платежных квитанций за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ). Ключевым этапом, с которого следовало бы начать работу над ними, должна была стать разработка новой методики формирования тарифов, считает председатель партии и лидер фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов.

«На словах вроде как здравая идея – сократить число платежек, в которых путаются люди, повысить прозрачность платежей. Но борьба за удобство формы не должна подменять собой содержание – обоснованные справедливые тарифы и контроль за работой ресурсоснабжающих организаций и управляющих компаний», – отметил Сергей Миронов, отметив также, что не все граждане могут пользоваться электронными способами оплаты.

Для решения проблем в сфере ЖКХ и многомиллиардной задолженности населения в партии предложили «заморозить тарифы, списать долги малоимущим», а также ввести субсидии на оплату ЖКУ для тех, у кого она составляет 15% доходов.

Как уже рассказывала Gazeta.spb, единые платежные квитанции за ЖКХ

Ранее Gazeta.spb сообщала, что 9 января «Петроэлектросбыт» и вычислительный центр коллективного пользования (ВЦКП) были объединены в новую организацию «Единый информационно-расчетный центр Санкт-Петербурга (ЕИРЦ)».