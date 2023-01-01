С 9 января 2023 года вводится единая квитанция по ЖКХ

С 9 января будут объединены «Петроэлектросбыт» и вычислительный центр коллективного пользования (ВЦКП). Новая организация будет называться «Единый информационно-расчетный центр Санкт-Петербурга (ЕИРЦ)».

До объединения счета за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ) будут приходить по старой схеме: белый платежный документ и розовая квитанция. При этом нововведение будет поэтапным во избежание технических и других ошибок.

Как рассказали в пресс-службе службе «Петроэлектросбыта», граждане заметят объединение, когда им начнут приходить обновленные квитанции. Также в рамках изменений предусмотрено очное обслуживание, обновленный контактный центр и возможность оплачивать услуги ЖКХ без комиссии.

Для того, чтобы узнать подробности о единой квитанции, переходите по ссылке и подписывайтесь на Дзен-канал «NWPress».