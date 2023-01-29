Роспотребнадзор рассказал, чем полезны пробиотики и где их найти

Соотношение полезных и патогенных микроорганизмов в теле человека составляет 85% на 15%. Пробиотики – живые бактерии – которые помогают поддерживать микрофлору организма. О том, в каких продуктах их можно найти, рассказали в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу.

«Самыми распространенными и доступными пищевыми продуктами, являющимися источниками полезных бактерий, являются кисломолочные продукты», – сообщили на официальном сайте ведомства, отметив, что указанные продукты способствуют росту нормальной микрофлоры и подавляют условно-патогенную микрофлору.

При этом, подчеркнули эксперты Роспотребнадзора, чрезмерное количество вредоносных микроорганизмов приводит к дисбактериозу, также называемому сейчас дисбиозом. Он проявляется в виде целого комплекса симптомов, негативно сказывающихся на самочувствие человека. К ним относятся: дискомфорт, тяжесть в животе, его вздутие, слабость и другие.

К списку кисломолочных продуктов, содержащих наибольшее количество пробиотиков, эксперты петербургского Роспотребнадзора отнесли йогурт, кефир и некоторые виды сыра. Их также можно найти в квашеной капусте, кимчи и соленьях:

«Важно отметить, что этот продукт, приготовленный с уксусом, не содержит живых пробиотических бактерий», – добавили в сообщении, подчеркнув, что при покупке соленых огурцов следует помнить о высоком содержании в них натрия.

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