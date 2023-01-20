Едим и худеем: как правильно завтракать, чтобы сбросить лишний вес

Многие сильно заблуждаются, думая, что похудеть можно просто за счет того, что меньше есть. Однако это заблуждение, таким образом можно даже набрать вес, ведь организм будет пытаться защититься, вырабатывая дополнительные жиры. Питаться нужно правильными продуктами — в этом залог успеха. Самым важным приемом пищи в течение дня является завтрак. Рассказываем, что приготовить себе на завтрак, чтобы вес все-таки начал таять.

Почему завтрак важен?

По сути, завтрак — запуск нашего организма. Именно этим приемом пищи мы даем старт новому дню. За завтраком важно нысытиться так, чтобы энергии организму хватило вплоть до обеда, при этом без каких-либо вредных перекусов. Помните, что энергия, полученная за завтраком, поддерживает иммунитет, работу внутренних органов, ускоряет обменные процессы и снижает аппетит, помогая регулировать количество еды за обедом и ужином.

Помимо этого, правильный завтрак избавит вас от апатии, раздражительности, активизирует пищеварение, снизит риски заболеваний, а также сделает вас более трудоспособными.

Не забывайте, что без завтрака голод придет раньше и будет сильнее, а из-за неравномерного поступления энергии нарушатся обменные процессы.

Какой завтрак правильный?

Правильным завтраком можно считать тот, при котором соблюдается баланс белков, жиров и углеводов. Классика — треть белков, две трети углеводов и одна пятая жиров). Например, на завтрак вполне можно съесть кашу. а бонусом к ней — фрукты или ягоды. Так ваш прием пищи станет и вкуснее, и полезнее. Например, пшенная крупа богата аминокислотами, а перловка, богатая фосфором, помогает пищеварению и стимулирует работу сердца и сосудов.

Что стоит избегать?

Забудьте про копченности, консервы, промышленные йогурты, макароны и пирожки. Все это совершенно точно не принесет вашему организму ни грамма пользы.