В МЧС предупредили петербуржцев о неприятной погоде на выходных

В МЧС предупредили об ухудшении погодных условий в субботу и воскресенье. Ожидается усиление ветра до 16 м/с, а также ставшие в последнее время традиционными ливни.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило жителей города на Неве об ухудшении погодных условий. Так, в субботу, 1 июля, с 17 до 20 часов ожидается сильный ветер — его порывы достигнут 16 м/с.

Кроме того, в воскресенье, 2 июля, ветер также будет бушевать в северном городе — его сила снизится, но не на много, скорость ветра составит 15 м/с. При этом ожидаются в некоторых частях города также дожди или даже сильные ливни.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что оборванные провода, потопы на дорогах и поваленные деревья стали результатами ливней в Петербурге. Проезжие части в некоторых дорогах стали похожи скорее на реки.