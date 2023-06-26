Оборванные провода, потопы на дорогах и поваленные деревья стали результатами ливня в Петербурге

Понедельник в Петербурге выдался дождливым. Гроза, разразившаяся над городом 26 июня, оставила после себя поломанные деревья, оборванные провода и реки вместо проезжей части.

Ливень, который полил Петербург 26 мая, стал причиной образования практически полноводных рек на местах, где совсем недавно была проезжая часть. Автомобилисты в группе «ДТП и ЧП в Петербурге» делятся адресами наиболее мокрых мест.

Так, реку напоминает Приморский проспект, уходящий в сторону Ушаковской набережной. Также вода плещется на Пулковском шоссе недалеко от одноименных высот. Поваленные деревья заметили во Всеволожске по улице Плоткина — бывший представитель флоры, падая, порвал провода линии электропередач. Та же ситуация зафиксирована во дворе десятого дома по улице Тамбасова.

Ранее в МЧС петербуржцев предупредили, что 27 июня ситуация с неблагоприятной погодой повторится.