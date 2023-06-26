Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий

Петербуржцев предупредили об ухудшении погодных условий
Фото: Baltphoto

В Петербурге 27 июня будет не самая приятная погода, предупреждают в МЧС. В городе на Неве ожидаются грозы, ливни и град.

Петербург продолжает «радовать» горожан температурными качелями и ливнями в перерывах между жарой. Во вторник, 27 июня, горожан также будет поджидать не самая «летная» погода.

«Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу предупреждает: по информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС» 27 июня в Санкт-Петербурге местами ожидаются грозы, ливни, град», — отмечают в пресс-службе ведомства.

В понедельник, 26 июля, также ожидаются сильные ливни.

Напомним, что ранее город также изрядно намочило. Ливень, который начался вечером 22 июня и продолжился ночью 23, больше всего заполнил лужами Красносельский район. Здесь за сутки зафиксировано три нерасчетных значения (более 7,2 мм за 20 минут).

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