Международные перевозчики в Петербурге восстановят прибыль благодаря запрету Еврокомиссии

Автобусные перевозчики, а также обладатели двойного гражданства и европейских номеров смогут увеличить свою прибыль благодаря решению Еврокомиссии запретить въезд на территорию стран Евросоюза автомобилей с российскими номерами.

После оглашения решения представителей ЕК, Финляндия вслед за Польшей, Эстонией, Латвией и Литвой поддержала запрет и не разрешила жителям России приезжать в страну на личных автомобилях. Авиасообщение между странами также затруднено. Однако у россиян все еще остается несколько способов пересечь границу и один из них – автобусные рейсы.

Так, за август 2023 года из Петербурга в Финляндию приехали больше 150 тысяч пассажиров, пишет «Деловой квартал» со ссылкой на данные пограничной службы Финляндии. После ввода запрета данная цифра может увеличиться в несколько раз, особенно если брать во внимание факт, что многие билеты на автобусные рейсы уже заранее раскуплены на несколько дней вперед.

Увеличить свою прибыль на фоне сложившейся ситуации могут и водители с двойным гражданством, имеющие европейские номера. По информации источника, в профильных группах для поиска попутчиков ценник уже достиг 250 евро (25,7 тысяч рублей) за поездку. Сами водители объясняют рост стоимости подорожанием бензина, однако примечательно то, что время увеличения цен совпало с новыми санкциями Еврокомиссии.

Ранее стало известно, что жители России начали массово скупать билеты на автобусы из Петербурга в Финляндию.