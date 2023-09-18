Россияне массово скупают билеты на автобусы из Петербурга в Финляндию

Представители компании, занимающейся перевозками пассажиров на автобусах из Санкт-Петербурга в Финляндию, сообщили о сверхспросе на рейсы у россиян.

Не так давно Финляндия закрыла свои границы для автомобилей, зарегистрированных в России. В связи с этим жители страны начали искать другие способы попасть за границу и автобусы в Суоми стали единственным способом для обладателей шенгенской визы для поездки в Финляндию.

Так, в беседе с журналистами 47news представитель компании «Совавто» рассказали, что билеты на рейсы скупили сразу же, а зарезервировать место можно не раньше чем через три недели. Въехать в страну из Петербурга имеют основания люди с двойным гражданством, те, кто имеют виды на жительство в странах Шенгенской зоны, близкие родственники граждан шенгена, либо те, у кого есть учебные визы.

Напомним, ранее Еврокомиссия запретила жителям России въезжать в страны Евросоюза на личных авто. Финляндия поддержала санкции.