Финляндия ввела запрет на въезд в страну российских автомобилей

Власти Финляндии запретили жителям России приезжать в страну на личных автомобилях, зарегистрированных в РФ.

Во время пресс-конференции министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен уточнила решение властей своей страны на ввоз транспорта, который был зарегистрирован на территории Российской Федерации. Запрет начнет действовать с 16 сентября, пишет Yle. Любые авто с российскими номерами будут остановлены на границе и могут быть конфискованы.

«Новые правила, согласно оценкам, существенно сократят трафик на границе между Финляндией и Россией», — добавила Валтонен.

Напомним, ранее решение о запрете на ввоз автомобилей с российской регистрацией приняла Еврокомиссия. Санкции уже поддержали Латвия, Литва и Эстония. Кроме того, в ЕК уточнили, что жители России не смогут привозить с собой в страны ЕС личные вещи, включая смартфоны и ноутбуки.