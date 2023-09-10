Россиянам запретили въезжать в страны Евросоюза с личными вещами и автомобилями

Россиянам запретили въезжать в страны Евросоюза с личными вещами и автомобилями
Фото: Baltphoto

Еврокомиссия объяснила новое санкционное законодательство в отношении России. Так, жителям страны запретили приводить в страны ЕС личные смартфоны, ноутбуки, драгоценности и ездить на авто, зарегистрированных в РФ.

В ЕК подтвердили, что новые ограничения заденут всех россиян, которые планируют путешествовать по странам Евросоюза на личном автомобиле, которые были произведены или вывезены из России. Запрещается также въезжать в страны ЕС со своими фотокамерами, смартфонами, ноутбуками, драгоценностями, изделиями из кожи и мехов, а также туалетной бумагой.

Решение было принято Еврокомиссией на фоне нескольких случаев арестов автомобилей россиян на таможне Германии. При этом срок, на который ввозиться в страну транспортное средство с российскими номерами и таможенная процедура не имеют значения, пишет РБК со ссылкой на разъяснения Еврокомиссии.

Ранее США пополнил список санкций в отношении России.

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