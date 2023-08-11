В США пополнился список антироссийских санкций

Ранее некоторые из этого списка уже попадали в аналогичный список в Европе и Великобритании. Например, бизнесмен Авен.

Минфин США внес в санкционный список по РФ российских бизнесменов Михаила Фридмана и Петра Авена. Информация об этом размещена на официальном сайте ведомства.

Кроме того, список антироссийских санкций пополнился российскими бизнесменами Германом Ханом и Алексеем Кузьмичевым, а также Российским союзом промышленников и предпринимателей. В марте 022 года Фридман и Авен вышли из совета директоров Альфа-банка. Тогда они попали в санкционные списки Евросоюза и Великобритании.

Ранее Gazeta.SPb сообщала, что в Россию из-за санкций с августа перестанут поставлять авто из Японии. Министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура в рамках сотрудничества с международным сообществом и странами Группы семи решил ввести новые ограничения для России.