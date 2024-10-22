Дом лёгкой промышленности в Петербурге признали объектом культурного наследия

Дом лёгкой промышленности, расположенный на Вознесенском проспекте, 44-46 в Петербурге, получил статус объекта культурного наследия регионального значения. Об этом сообщила пресс-служба комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры.

Здание было построено в период с 1932 по 1935 годы по проекту архитекторов Евгения Левинсона и Игоря Фомина. Ранее на этом месте находился Ново-Александровский рынок.

Первоначально проект задумывался как создание крупнейшего универмага в центре Ленинграда, однако в конечном итоге в здании разместились промышленные мастерские и цеха. В 1944-1946 годах здесь находился Индустриальный техникум трудовых резервов, который готовил мастеров производственного обучения для ремесленных, железнодорожных училищ и школ фабрично-заводского обучения. В 1965-1970-х годах здание стало домом для Техникума лёгкой промышленности.