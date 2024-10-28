Директор ТЮЗ Лаврецова объяснила, что двери театра всегда открыты для зрителя

Директор Театра юных зрителей им. А. А. Брянцева Светлана Васильевна Лаврецова поделилась планами театра на новый сезон, который стартовал три месяца назад. С момента открытия сезона в августе театральный коллектив уже успел представить свои спектакли на различных гастролях и фестивалях.

Театр открыл новый сезон 3 и 4 августа с мюзиклом «Обыкновенное чудо», который показали в Москве в рамках фестиваля «Вдохновение». Лаврецова отметила, что это выступление на открытой сцене для трех тысяч зрителей стало интересным экспериментом. Также театр представил спектакль по пьесе Максима Горького «Мещане» на фестивале Евгения Миронова «Горький в Парке Горького», что стало знаковым событием для начала сезона, сообщил «Петербургский дневник».

С сентября по октябрь театральный коллектив гастролировал со спектаклем «Нос», который поставил режиссер Тимур Кулов по пьесе Николая Гоголя. Коллектив успел посетить Астану, а также принял участие в международных фестивалях в Ярославле и Астрахани. 16 декабря спектакль будет представлен на фестивале «Кулов-фест» в Пскове, посвященном творчеству Тимура Кулова.

В гастрольном графике театра значатся поездки не только по России, но и за границу. Первой страной, куда отправился театр, стал Казахстан, где также был представлен спектакль «Нос». В дальнейшем театр посетил Алжир, где на XIII Международном театральном фестивале представил черно-белый водевиль «Медведь» по пьесе Антона Чехова. В Алжире театры из Туниса, Италии и Палестины стали участниками фестиваля, на котором российский театр получил возможность наладить контакты с коллегами из разных стран.

Светлана Лаврецова рассказала о предстоящих поездках театра в другие страны. 27 ноября они отправляются в Тунис с постановкой «Бедная Лиза», а 25 декабря снова выступят в Тунисе с «Варвара-краса, длинная коса». Кроме того, 23 декабря состоится выступление в «Русском доме» в Белграде. В январе 2025 года театр примет участие в фестивале в Иране с «Медведем» и продолжит гастроли по России.

По поводу адаптации спектаклей к показам в других странах Лаврецова подчеркнула важность перевода. Все спектакли переводятся на арабский, английский и французский языки. На специальных экранах предусмотрены субтитры, а для общения с зарубежными зрителями театральная группа берет с собой переводчика.

«Двери нашего театра всегда открыты для зрителя. Мы живем в активном гастрольном и фестивальном графике», — отметила Лавренцова.

По мнению директора, языковой барьер не становится проблемой, и театр успешно налаживает теплые отношения с коллегами из других стран.