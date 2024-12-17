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Радио JAZZ зазвучало в Петербурге

Теперь жители Петербурга могут слушать Радио JAZZ. Радиостанция начала вещание на частоте 96,4 FM. Программный директор – Дмитрий Грошев.

Радио JAZZ зазвучало в Петербурге
Фото: Unsplash

Это важное событие для города, ведь Петербург – не только родина отечественного джаза, но и единственный город в стране, где есть джазовая филармония. Именно здесь зарождались легендарные джазовые коллективы. Не зря в 2018 году ЮНЕСКО присвоила Петербургу статус мировой столицы джаза.

Как отметил программный директор Радио JAZZ, команда долго стремилась к началу вещания в этом городе, и они рады стать частью петербургской джазовой культуры.

Теперь петербуржцы смогут слушать такие передачи, такие как «Вечерний джайв», «Персона дня», «История одной песни». А в будущем планируется запуск специальной петербургской версии программы «Выход в свет».

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