Радио JAZZ зазвучало в Петербурге

Теперь жители Петербурга могут слушать Радио JAZZ. Радиостанция начала вещание на частоте 96,4 FM. Программный директор – Дмитрий Грошев.

Это важное событие для города, ведь Петербург – не только родина отечественного джаза, но и единственный город в стране, где есть джазовая филармония. Именно здесь зарождались легендарные джазовые коллективы. Не зря в 2018 году ЮНЕСКО присвоила Петербургу статус мировой столицы джаза.

Как отметил программный директор Радио JAZZ, команда долго стремилась к началу вещания в этом городе, и они рады стать частью петербургской джазовой культуры.

Теперь петербуржцы смогут слушать такие передачи, такие как «Вечерний джайв», «Персона дня», «История одной песни». А в будущем планируется запуск специальной петербургской версии программы «Выход в свет».