Репер Аким Апачев может ответить по закону за граффити в Судже

Блогер и музыкант Аким Апачев может быть привлечен к ответственности за незаконный въезд в Суджу, а также за порчу имущества.

Артист опубликовал в Интернете ролик, в котором рисует на стенах города граффити с нецензурным содержанием. На видео обратили внимание жители Суджи и временно исполняющий обязанности главы Курской области Александр Хинштейн.

По словам Хинштейна, в действиях репера усматривается как минимум три административных правонарушения. Он подчеркнул, что блогер нарушил запрет на въезд в приграничную зону. В связи с этим глава региона поручил руководителю комитета региональной безопасности инициировать административное производство в отношении Апачева.

Кроме того, в ролике присутствует ненормативная лексика, а также зафиксированы факты порчи имущества и вандализма. Эти вопросы уже переданы в компетенцию органов внутренних дел и прокуратуры. Хинштейн добавил, что в ближайшее время будет подано соответствующее заявление в правоохранительные органы.

Действия Апачева он охарактеризовал как провокацию и недопустимую попытку «пиара на крови».