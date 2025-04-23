Движение «Зов Народа» просит Путина установить памятник Апраксину

Движение «Зов Народа» направило обращение президенту России Владимиру Путину с инициативой увековечить память графа Федора Апраксина, генерал-адмирала.

Как сообщает «360.ru», ссылаясь на соответствующий документ, который оказался в распоряжении издания, активисты движения подчеркнули значительный вклад Апраксина в развитие российского флота и укрепление морского могущества страны, что способствовало «прорубанию окна в Европу».

Участники движения отметили, что прах выдающегося флотоводца покоится в Москве на месте бывшего Златоустовского монастыря.

Трагическая судьба постигла место захоронения: в 1930-е годы монастырский комплекс был полностью уничтожен, а могила адмирала оказалась под слоем строительных отходов. Сегодня историческое место погребения утрачено — территория используется как парковочная зона.

Авторы инициативы обратились к главе государства с просьбой о содействии в создании памятного знака на историческом месте погребения графа Апраксина, что позволит сохранить память об этой выдающейся личности.