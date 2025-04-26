Ремонт эскалатора стал причиной закрытия «Горьковской» на два дня

В предстоящие выходные, 3 и 4 мая, станция метро «Горьковская» частично закроется для пассажиров.

Причиной является завершающий этап масштабного ремонта эскалатора, требующий проведения работ непосредственно на платформе. В эти дни вестибюль станции будет полностью закрыт как для входа, так и для выхода, отмечает пресс-служба ГУП «Петербургский метрополитен» .

Планировалось завершить ремонт эскалатора еще 24 апреля, однако тестовые испытания выявили непредвиденные технические проблемы, связанные с неисправностью механизма. Это потребовало замены отдельных деталей и, как следствие, продлило ремонтные работы до 7 мая.

ГУП «Петербургский метрополитен» приносит извинения за временные неудобства и просит пассажиров учитывать изменения в работе станции при планировании поездок. Время закрытия может быть скорректировано в зависимости от текущей ситуации и пассажиропотока. Рекомендуется использовать альтернативные маршруты в выходные дни, добавили в пресс-службе подземки.