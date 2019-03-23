В Пушкине замечен нелюдимый фазан-путешественник

Фазана-путешественника обнаружили в одном из дворов на Саперной улице в Пушкинском районе Петербурга. Его увидела одна из местных жительниц. Фотографии своей находки она опубликовала в социальных сетях.

Ранее птица-путешественница была замечена на Детскосельском шоссе, Колпинском шоссе и рядом с Синявинскими угодьями.

Отмечается, что людей фазан не чурается, однако и вплотную к себе не подпускает. В руки его взять никому не удалось. По некоторым предположениям, птица сбежала от кого-то из Славянки.

Считается, что фазан безобиден для людей, но и пропасть себе не даст. Птица сможет добыть себе пропитание, если учесть, что снег почти растаял.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что весеннее обострение в Кировске: жажда любви чуть не лишила кота жизни.

В Кировском районе Ленобласти местный кот едва не погиб, отправившись на поиски любви. Он так опрометчиво лихо выпрыгнул из окна, что умудрился застрять в проёме окна. Из западни его вызволила случайна прохожая.