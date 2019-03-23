Более тысячи человек задержали в России за попытку пересечь границу с Финляндией

В России за минувший год более тысячи человек предприняли попытку незаконно пересечь границу с Финляндией. Успехом они не увенчались.
Как сообщает Lännen Media, в 2018 году российские чиновники не допустили незаконное пересечение границы с Финляндией порядка 1000 человек.
По словам врио начальника пограничной охраны генерала-майора Паси Костамоваара, по сравнению с 2017 годом число перехваченных пограничных переходов выросло пятикратно.
Количество нарушений, по мнению чиновников, возросло из-за чемпионата мира по футболу, прошедшего в России летом 2018 года. В большинстве случаев на границе задерживали граждан стран, не входящих в состав ЕС.
Как отметил Костамоваара, люди и дальше будут предпринимать попытки незаконно въехать в Финляндию. Однако их число едва ли приблизится к показателю за 2018 год. Это был исключительный случай.
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