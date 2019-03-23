Отец Юлии Началовой сообщил, кто виноват в её смерти

Отец Юлии Началовой Виктор считает, что дочь сама виновата в своей смерти. С таким заявлением он выступил в эфире телепередачи с Андреем Малаховым на канале «Россия 1».

Вчера, 23 марта, мужчина заявил во всеуслышание о том, что российская артистка — его дочь, запустила болезнь из-за самолечения.

По словам Виктора Началова, певица сама «занесла какую-то инфекцию», однако своевременных и необходимых мер не предприняла.

К врачам никаких претензий нет, старались все,

— отметил он.

Напомним, что Юлия Началова скончалась в возрасте 38 лет в одной из столичных больниц 16 марта.

Ранее Gazeta. SPb сообщала о том, что Началова не могла оплатить лечение подагры.

Как выяснилось, популярная артистка испытывала затруднительное финансовое положение. Об этом сообщил её лечащий врач Василий Шуров. По его словам, успешная и известная певица была не так обеспечена, как многие могли бы подумать. Он рассказал, что в течение полугода Юлия Началова находилась на бесплатном лечении в больнице.